За Надеждой Бабкиной ухаживает юная сиделка

https://static.news.ru/photo/ed33808e-9544-11ea-9ecf-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Народная артистка Надежда Бабкина, 31 день находившаяся между жизнью и смертью из-за коронавирусной инфекции, даже после выписки нуждается в помощи.

Певица сейчас живёт вместе с молодой девушкой Аллой. Сиделка во всём помогает звезде. Она начала работать у Бабкиной, когда та попала в больницу.

Ещё несколько дней с ней дома пробудет та же медсестра, которая ухаживала в палате. Ей ещё предстоит длинный курс физиотерапии, — рассказал концертный директор Сергей Горох.

По словам представителя певицы, Бабкиной тяжело без родных и внимания своих поклонников. Но она готова бороться дальше. Сейчас её настроение потихоньку улучшается, пишет KP.RU.

Бабкина лечилась не по полису ОМС, а в частной клинике. На лекарства она потратила около 350 тысяч рублей. Одни сутки в реанимации на ИВЛ в клинике стоили 150 тысяч рублей, Бабкина находилась в реанимации больше недели — это чуть больше миллиона рублей. Сутки в обычной палате стоили 50 тысяч рублей. Общая сумма за всё время пребывания в больнице составила около 2 млн рублей, писал NEWS.ru.