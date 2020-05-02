Стало известно, сколько Бабкина потратила на лечение от коронавируса

https://static.news.ru/photo/74e620f0-8c9d-11ea-9a47-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Певица Надежда Бабкина 31 день находилась в одной из столичных клиник с коронавирусной инфекцией. После выписки она рассказала, во сколько денег ей обошлось лечение от COVID-19 и пневмонии.

Артистка уверенно шла на поправку всю последнюю неделю перед выпиской: начала самостоятельно питаться и разговаривать. Организм 70-летней певицы сумел побороть инфекцию, несмотря на 62% поражение лёгких.

Бабкина лечилась не по полису ОМС, а в частной клинике. На лекарства она потратила около 350 тысяч рублей. Одни сутки в реанимации на ИВЛ в клинике стоили 150 тысяч рублей, Бабкина находилась в реанимации больше недели — чуть больше миллиона рублей. Сутки в обычной палате стоили 50 тысяч рублей. Общая сумма за всё время пребывания в больнице составила около 2 миллионов рублей, сообщает Starhit.

Реабилитация займет ещё минимум месяц, но будем надеяться, что дома — и стены помогают. И скоро Надежда Георгиевна полностью поправится, — рассказали в больнице журналистам.

Певица оценила свою болезнь как очень сложное и тяжёлое испытание. Она призвала людей беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать.

NEWS.ru писал, что у актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус. Она почувствовала себя плохо и с высокой температурой её увезли в больницу. В настоящий момент Васильева находится дома, неизвестно, будет ли она лечиться на дому или её госпитализируют.