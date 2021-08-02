Ювелир оценил стоимость нового кольца Собчак

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Солист группы «Непара», Александр Шоуа, заявил, что не знает, где находится его старшая дочь, Майя. Своими переживаниями он поделился в интервью для StarHit.

Да, у нас недавно было несколько острых моментов в общении. И теперь я не знаю, ни где она, ни с кем, ни чем занята. Она игнорирует мои звонки, сообщения, просьбы....