Ювелир оценил стоимость нового кольца Собчак

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию с дорогостоящим драгоценным кольцом. По просьбе NEWS.ru ювелир оценил стоимость данного украшения и раскрыл ещё несколько подробностей об аксессуаре телеведущей.
Когда внешним видом пытаешься соответствовать вхождению в 10-ку «самых успешных деятелей шоу-бизнеса» и поэтому надел «тяжёлый люкс»: красивейшее кольцо, — прокомментировала фотографию Собчак.
По нашим данным, кольцо было изготовлено по индивидуальному дизайну: главным достоинством украшения является голубой турмалин Параиба весом 23,90 карата. Эксперт оценил стоимость такого изделия более чем в 2,5 млн рублей.
Ранее знаменитый ювелир Джейкоб Арабо подарил певцу Николаю Баскову драгоценные часы стоимостью более чем $1 млн.