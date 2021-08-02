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Ювелир оценил стоимость нового кольца Собчак

09:48, 03 августа 2021
Ювелир оценил стоимость нового кольца Собчак Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com
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Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию с дорогостоящим драгоценным кольцом. По просьбе NEWS.ru ювелир оценил стоимость данного украшения и раскрыл ещё несколько подробностей об аксессуаре телеведущей.

Когда внешним видом пытаешься соответствовать вхождению в 10-ку «самых успешных деятелей шоу-бизнеса» и поэтому надел «тяжёлый люкс»: красивейшее кольцо, — прокомментировала фотографию Собчак.

По нашим данным, кольцо было изготовлено по индивидуальному дизайну: главным достоинством украшения является голубой турмалин Параиба весом 23,90 карата. Эксперт оценил стоимость такого изделия более чем в 2,5 млн рублей.

Ранее знаменитый ювелир Джейкоб Арабо подарил певцу Николаю Баскову драгоценные часы стоимостью более чем $1 млн.

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