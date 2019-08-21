https://static.news.ru/photo/cd692a9a-c413-11e9-a95b-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза поделился со своими поклонниками секретом семейного счастья, который помогает ему не ссориться со своей супругой уже долгие годы.

Хочу поделиться одним из секретов счастливого брака. Надо ещё до свадьбы тщательно изучить кулинарные симпатии будущего супруга или супруги: если они сходятся с вашими — лучше не рисковать, — считает артист.

По его мнению, у супругов должны быть разные вкусовые пристрастия. Именно это спасает его брак. Он объяснил, что его жена выросла у моря, поэтому ненавидит рыбу, а он вырос в Алма-Ате, где этот продукт был редким удовольствием.

Получив два одинаковых набора, я отдаю ей то, что она предпочитает, а жена мне мои вкусняшки, — отметил Лоза.

Ранее Юрий Лоза удивился тому, что депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев обещал рассмотреть законопроект о сокращении рабочей недели до четырёх дней на фоне прошлогоднего голосования этой же партии за увеличение пенсионного возраста. Также он не исключил, что в случае реализации инициативы профсоюзов в стране может появиться больше пьющих граждан, писал News.ru.