https://static.news.ru/photo/03d2cd2c-3118-11ea-984f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Юлия Началова, ушедшая из жизни в марте 2019 года, перед смертью помогла годовалому мальчику с серьёзным заболеванием. Об этом рассказала подруга звезды Олеся Сазыкина.

По её словам, Юлия тогда не очень хорошо зарабатывала, но узнав историю Артёма Пронина, не осталась в стороне и выделила большую сумму денег на помощь малышу. При этом Сазыкина подчеркнула, что Началову тогда выступать звали нечасто, и она сама жила очень скромно, пишет «Комсомольская правда».

Как рассказала мама Артёма Алла Пронина, она просила помощи в разных организациях, но везде ей отказывали, в том числе и в «Русфонде». После того, как о беде в семье малыша узнала Сазыкина, она поделилась этой историей с Началовой, и та сразу же передала для него большую сумму из своих личных средств.

В итоге для Артёма собрали $900 тыс. В этом помогли и другие звёзды. Не смогли остаться равнодушными к судьбе малыша Николай Басков, Максим Галкин и Дима Билан.

В итоге Артёму удалось сделать операцию по пересадке копий гена в головной мозг в одной из клиник США.

Как писал NEWS.ru, ранее музыкант и исполнитель Валерий Сюткин выпустил новый ролик на песню «Время не проведёшь», который посвятил звёздам, ушедшим из жизни в 2019 году. Однако в него не вошли певица Юлия Началова и рэпер Децл.