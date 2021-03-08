Юлия Михалкова отреагировала на обвинения в обжорстве

https://static.news.ru/photo/688f0d46-8001-11eb-9302-96000091f725_660.jpg Юлия Михалкова Фото: vk.com/mihalckova

Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова ответила своим подписчикам, обвинившем её в чрезмерном аппетите. Артистка не стала с ними спорить и продемонстрировала видео своего перекуса.

Мои подписчики обвиняют меня, что я слишком много ем. Согласна, — заявила звезда, поедая огромный сочный бургер с картофелем фри.

Ролик Михалкова опубликованном в сторис Instagram. Следом за этими кадрами актриса выложила видео её силовых тренировок в спортзале. Судя по тому, что в кафе она находилась в той же в футболке, в которой занималась в зале, поесть она пришла сразу после физнагрузок.

Накануне Юлия Михалкова поделилась фотографией, на которой она запечатлена в бане без макияжа. Однако не все подписчики оценили красоту звезды. На снимке она позирует с подругами в парной в одном банном халате. В подписи к фото Михалкова поздравила мужчин с Днём защитника Отечества. Многие поклонники высоко оценили внешность Михалковой, отметив, что она и подруги — настоящие красавицы. Однако не все нашли приятные слова. Некоторые подписчики начали язвить по поводу губ актрисы и посоветовали ей сдуть эти «пельмени», писал NEWS.ru.