«Укусила пчела в губы?»: Юлия Михалкова выложила фото из бани

https://static.news.ru/photo/3c2fe0fc-768a-11eb-8e11-96000091f725_660.jpg Юлия Михалкова Фото: mihalkova/instagam.com

Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась фотографией, на которой она запечатлена в бане без макияжа. Однако не все подписчики оценили красоту звезды.

На снимке она позирует с подругами в парной в одном банном халате. В подписи к фото Михалкова поздравила мужчин с Днём защитника Отечества.

Однажды в своей книге я написала, что вы «как пуговки, стягиваете ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины». И вот за это мы — женщины — ценим вас и любим! Так что, дорогие наши пуговки! Пришивайтесь крепко, пристёгивайтесь надёжно! Ура! — написала актриса.

Многие поклонники высоко оценили внешность Михалковой, отметив, что она и подруги — настоящие красавицы. Однако не все нашли приятные слова. Некоторые подписчики начали язвить по поводу губ актрисы и других участниц посиделок.

Да сдуйте вы уже эти «пельмени», не модно! — написал один из комментаторов.

Другой поинтересовался, не оказалась ли одна из девушек жертвой укуса пчелы.

Как писал NEWS.ru, ранее Михалкова призналась, что её пухлые губы и пышные формы — это лишь визуальный обман. По её словам, от природы её губы не объёмные.