Юлия Ковальчук разгневала поклонников фотографией с дочерью

https://static.news.ru/photo/c25cf238-bd20-11ea-ad15-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ковальчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи Instagram раскритиковали певицу Юлию Ковальчук за новую фотографию, на которой изображены две тени — её и дочери. Артистка старательно скрывает ребёнка от поклонников, не показывая её лицо, и большому количеству людей это не нравится.

Многие из подписчиков в соцсети не понимают такое упорство Ковальчук. При этом они недоумевают, зачем в таком случае вообще публиковать фотографии, тем более такого рода.

В одном из комментариев фото назвали странным. В другом поиронизировали, заявив, что девочка «очень похожа на родителей, особенно тенью». В третьем одна из подписчиц категорично заявила, что «это не семья, а тень благополучия». Некоторые написали, что разочарованы, пригрозили отписаться от страницы и рассказали, что перестали слушать как песни самой Ковальчук, так и её супруга — Алексея Чумакова.

Впрочем, не все оказались так категоричны. Другие пользователи задались вопросом, почему часть поклонников певицы так настойчиво хотят увидеть лицо ребёнка. Они поинтересовались у оппонентов, что это вообще им даст и что от этого в их жизни изменится, пишет «Экспресс-газета».

Некоторые же, наоборот, Ковальчук поддержали. Они отметили, что «ребёнок — это святое», поэтому оберегать малышку от чужих глаз — естественное желание. Пользователи пожелали счастья девочке и её папе и маме.

Ковальчук и Чумаков стали родителями два с половиной года назад. В октябре 2017 года у них родилась долгожданная дочь Амелия, лицо которой звёздная пара за всё это время не показала ни разу.

При этом они — не единственные известные личности, кто предпочитает не показывать ребёнка публике. Так, например, за два года со дня рождения никто так и не увидел лицо младшей дочери Светланы Лободы. Тщательно оберегает от посторонних взглядов свою дочь и экс-участница телешоу «Дом-2» Александра Артёмова. С сентября прошлого года, когда та появилась на свет, девушка и её экс-партнёр по съёмочной площадке Евгений Кузин держат в тайне даже имя девочки. Правда, как сообщал NEWS.ru, в мае она на мгновение всё-таки попала в кадр.