Экс-участница «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо дочери

Бывшие участники «Дома-2» Евгений Кузин и его супруга Саша Артёмова случайно опубликовали снимок, где видно лицо их маленькой дочери. Супруги до сих пор держат в тайне даже имя девочки.
Лицо малышки пара запечатлела на прогулке, они выехали за город подышать свежим воздухом.
Идём мечтаем, представляем, какой у нас будет дом. Хотим дом построить, нашли уже участок. Мама осталась дома, а мы с Женей решили выйти. Дочка спит. Солнце так светит красочно, — расписала прогулку Артёмова.
Позже она опубликовала в личном блоге кадры с прогулки, на одном из которых и получилось лицо ребёнка.
В Сети ходят слухи, что бывшие участники телестройки назвали девочку Александрией. Она растёт очень активной, мама отлично справляется со своими обязанностями,
Ранее NEWS.ru сообщал, что известная благодаря своему участию в телешоу «Дом-2» Саша Артёмова родила дочь. 24 сентября отец ребёнка Евгений Кузин забрал молодую маму домой.
Добавьте наши новости в избранные источники