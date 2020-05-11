Экс-участница «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо дочери

https://static.news.ru/photo/600d30f0-9306-11ea-b7a8-fa163e074e61_660.jpg Саша Артёмова с дочерью Фото: @artemovasasha1

Бывшие участники «Дома-2» Евгений Кузин и его супруга Саша Артёмова случайно опубликовали снимок, где видно лицо их маленькой дочери. Супруги до сих пор держат в тайне даже имя девочки.

Лицо малышки пара запечатлела на прогулке, они выехали за город подышать свежим воздухом.

Идём мечтаем, представляем, какой у нас будет дом. Хотим дом построить, нашли уже участок. Мама осталась дома, а мы с Женей решили выйти. Дочка спит. Солнце так светит красочно, — расписала прогулку Артёмова.

Позже она опубликовала в личном блоге кадры с прогулки, на одном из которых и получилось лицо ребёнка.

@artemovasasha1

В Сети ходят слухи, что бывшие участники телестройки назвали девочку Александрией. Она растёт очень активной, мама отлично справляется со своими обязанностями, пишет StarHit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известная благодаря своему участию в телешоу «Дом-2» Саша Артёмова родила дочь. 24 сентября отец ребёнка Евгений Кузин забрал молодую маму домой.