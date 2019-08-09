Продюсер Яна Рудковская, которая сейчас вместе с мужем Евгением Плющенко отдыхает в Италии, удивила поклонников новым образом.
Светская львица опубликовала фотографию, на которой предстала в образе русалки.
А кто-нибудь плавал в таком хвостике?! Оказалось, быстрее, чем в ластах, но долго надо приспосабливаться, — поделилась Рудковская с подписчиками.
Интернет-пользователи восхитились её фигурой, а также нестандартным подходом к выбору образа для фотосессии.
Как писал News.ru, Рудковская пришла на презентацию коллекции ювелирного бренда, надев костюм-пижаму. Наряд был сделан из шёлка. Брюкам знаменитость предпочла шорты.