https://static.news.ru/photo/a93a3e10-bb81-11e9-b918-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко и Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская, которая сейчас вместе с мужем Евгением Плющенко отдыхает в Италии, удивила поклонников новым образом.

Светская львица опубликовала фотографию, на которой предстала в образе русалки.

А кто-нибудь плавал в таком хвостике?! Оказалось, быстрее, чем в ластах, но долго надо приспосабливаться, — поделилась Рудковская с подписчиками.

Интернет-пользователи восхитились её фигурой, а также нестандартным подходом к выбору образа для фотосессии.

Как писал News.ru, Рудковская пришла на презентацию коллекции ювелирного бренда, надев костюм-пижаму. Наряд был сделан из шёлка. Брюкам знаменитость предпочла шорты.