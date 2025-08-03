«Я в шоке»: Гуф отреагировал на выкуп его альбома за 95 млн рублей

«Я в шоке»: Гуф отреагировал на выкуп его альбома за 95 млн рублей Рэпер Гуф удивился, что его дебютный альбом оценивается в 95 млн рублей

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что его шокировала цена на альбом «Город дорог», который выкупил миллиардер Игорь Рыбаков. Предприниматель намерен удалить эту музыку со всех площадок.

Спасибо вам огромное за поддержку! Очень приятно. Я в шоке, что мой первый альбом стоит больше ляма баксов. Все нормально, едем дальше, — написал Гуф.

Ранее Рыбаков объяснил, что удалит первый альбом Гуфа «Город дорог» со всех площадок. Он назвал такое решение подарком для россиян и пояснил, что в конце нулевых годов слушал много композиций и в итоге чуть не лишился семьи и бизнеса.

Кроме того, Роскомнадзор осуществляет мониторинг доступности в интернете альбома «Город дорог» Гуфа. Альбом, ставший первым официальным релизом группы CENTR, остается одним из знаковых в истории отечественного рэпа.

Информация будет передана экспертам для дальнейшего анализа. Вопрос о том, является ли информация запрещенной и связанной с наркотиками, решает Министерство внутренних дел Российской Федерации.