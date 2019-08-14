https://static.news.ru/photo/39a99994-be9a-11e9-9ef2-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова принесла извинения за своё высказывание о блокадниках, которое вызвало шквал негодования среди общественности. По словам звезды, она не пыталась оскорбить тех, кто имеет отношение к этой странице истории, а лишь шутила над собой.

Я безусловно приношу извинения всем тем, кого я невольно могла обидеть. В данном видео я шутила только над собой, — рассказала Бузова в эфире телеканала « Россия 1 ».

Она добавила, что чтит подвиг людей, которые «пережили войну и завоевали нам мирное небо», а также посоветовала всем тем, кто оставляет ненавистные комментарии, заботиться о пожилом поколении.

Ране певица выложила в Instagram видео. В кадре она облизывает тарелку и сравнивает себя с жительницей блокадного Ленинграда. Такое сравнение пришлось не по душе пользователям Сети. Они посоветовали с уважением относиться к истории и не шутить на подобные темы.

На высказывание Бузовой отреагировали известные личности. Российский телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что высказывание певицы является очередным подтверждением её низкого интеллектуального уровня. Журналист заметил, что у артистки «глупая душа», в связи с чем её остаётся только пожалеть, писал News.ru.