«Даже таблетки не помогают»: Асмус пожаловалась на проблемы со сном

https://static.news.ru/photo/6c1f6f54-b7cf-11eb-af3b-96000091f725_660.jpg Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус пожаловалась своим подписчикам в Instagram на серьёзные проблемы со сном. Звезда сериала «Интерны» призналась, что ей не помогают даже таблетки.

Я не сплю. Совсем. Вообще. Никогда. Вернее, сплю... Наверное. Но в сутки это может быть час-два. И очень поверхностный сон. И что самое кошмарное, я привыкла и вроде норм себя чувствую, — поделилась звезда.

Она отметила, что не может поспать даже когда появляется такая возможность. По её словам, перед сном она несколько часов вертится в постели, постоянно просыпается и встаёт за два-три часа до будильника. При этом раньше звезда засыпала «по щелчку пальцев» в любое время, в любом месте, несмотря на шум и свет.

Но сейчас даже таблетки не помогают. Что делать, я не знаю, — откровенно сообщила Асмус.

Она спросила у поклонников, были ли у них похожие проблемы, а также попросила о помощи. Подписчики, в свою очередь, посчитали, что актрисе необходимо больше отдыхать, взять паузу в работе и провериться у врачей.

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