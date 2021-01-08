«Я даже на улице жила»: Боня вспомнила свою комнату в коммуналке

https://static.news.ru/photo/b8a7b448-5371-11eb-ac4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victoria Bonya/Global Look Press

Звезда реалити-шоу «Дом 2» Виктория Боня большую часть времени проводит в Монако. Там она воспитывает восьмилетнюю дочь Анджелину-Летицию, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Однако роскошная жизнь у телеведущей была не всегда. Светская львица рассказала подписчикам, что в первое время в столице её бытовые условия были просто ужасны.

Во время прямого эфира в Instagram она рассказала, что долгое время пыталась покорить Москву, а на вопрос, как научиться ценить то, что имеешь, Боня предалась воспоминаниям и рассказала, как снимала комнату в коммунальной квартире на станции метро «Пролетарская».

В огромной комнате, по словам звезды, не было ничего, кроме трёх железных кроватей и стола.

Ванная была настолько убогая, что мне просто было противно, я просто не могла туда залезть, вот так вот. Ну а что делать? Жить не на что было, и возможности не было. И надо ценить. Даже ту комнату. Потому что крыша над головой. Я даже на улице жила. И понимаю, что когда есть комната, крыша над головой, ты должен ценить это, — посоветовала Виктория.

Ранее Боня рассказала, сколько получала на проекте «Дом-2». По словам теледивы, её гонорар дошёл с $1 тыс. до $6 тыс. Когда Боня ушла из «Дома-2», то не смогла договориться с продюсером о её заработке, если она вернётся. Виктория рассчитывала на $15–20 тысяч в месяц, ей могли предложить только $10–12 тысяч.

Боня до этого рассказала, что Анджелине-Летиции обожгли руки едким антисептиком в школе в Монако, сообщал NEWS.ru.