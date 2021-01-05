Дочери Виктории Бони в школе сожгли руки антисептиком

https://static.news.ru/photo/8b8b7b02-5042-11eb-8237-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня, живущая вместе со своей восьмилетней дочерью в Монако, рассказала, что Анджелине-Летиции в школе обожгли руки едким антисептиком.

41-летняя экс-участница «Дома-2» в сторис в Instagram поделилась своим негодованием. Она пояснила, что в монакской школе, где учится Анджелина, ввели строгие требования из-за коронавируса.

Из-за этого педагоги стали постоянно обрабатывать руки детей санитайзерами. Кожа на ручках Анджелины из-за этого потрескалась, высохла и на ней появился дерматит.

Ребёнку сожгли руки в школе спиртовым гелем. Она плачет, больно. Ну, как можно ребёнку наносить гель по двадцать раз в день на ладошки?! — возмущается в ролике Боня и просит дочку показать руки на камеру.

О том, будет ли российская звезда предъявлять школе в Монако какие-либо юридические претензии, пока не ясно.

Ранее Боня рассказала, сколько получала на проекте «Дом-2». По словам теледивы, её гонорар дошёл с $1000 до $6000. Когда Боня ушла из «Дома-2», то не смогла договориться с продюсером о её заработке, если она вернётся. Виктория рассчитывала на $15–20 тысяч в месяц, ей могли предложить только $10–12 тысяч, сообщал NEWS.ru.