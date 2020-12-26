Боня рассказала Соловьёву о зарплатах участников «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/cffd1d68-47f0-11eb-b6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/victoriabonya

Светская дива и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала, сколько зарабатывают участники шоу.

Своими откровениями Боня поделилась в прямом эфире YouTube-шоу Владимира Соловьёва. Как она объяснила, первые три месяца на проекте — испытательный срок. В теории ежемесячно участникам платят по $1000, но в итоге получают их только те, кто продержался три месяца, а те, кого выгнали раньше, не получают ни копейки.

Зарплата самой Бони на проекте дошла с $1000 до $6000. По её словам, когда она ушла из «Дома-2», то не смогла договориться с продюсером о её заработке, если она вернётся. Виктория рассчитывала на $15000–20000 в месяц, ей могли предложить только $10000–$12000.

Я сказала: «Нет, принципиально не вернусь, я не готова вот за столько себя отдавать». И мы не договорились, — вспоминает Боня.

«Дом-2» впервые появился в эфире телеканала ТНТ в 2004 году. За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими телестройки были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участницами стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева. О закрытии проекта стало известно 18 декабря. Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. После объявления о закрытии шоу в СМИ появились сообщения о том, что проект продолжит существование, но в другом формате.

Как писал NEWS.ru, ведущий «Дома-2» 34-летний Влад Кадони опубликовал фото с последнего съёмочного дня, а также мнение о коллегах по популярному проекту. Ведущий признался, что поначалу боялся работать с Ксенией Бородиной.