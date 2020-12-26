«Бескомпромиссная и эгоистичная»: Кадони рассказал о работе с Бородиной

https://static.news.ru/photo/124501b4-47aa-11eb-93d8-fa163e074e61_660.jpg Влад Кадони Фото: vk.com/domkadonigroup

Ведущий «Дома-2» 34-летний Влад Кадони опубликовал фото с последнего съёмочного дня, а также мнение о коллегах по популярному проекту.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала. В связи с этим Кадони написать трогательный пост, в котором рассказал о работе со своими коллегами по проекту.

Ведущий признался, что поначалу боялся работать с Ксенией Бородиной. Однако он с ней быстро сдружился.

Мне казалось, что она стерва, которая откусит мне голову, если услышит что-то не то. Бескомпромиссная и эгоистичная. Она стала главным открытием на «Доме-2», — написал ведущий в Instagram.

Он добавил, что Бородина заявила, что ей нравится со мной работать, поскольку они сошлись в чувстве юмора. При этом в сложных ситуациях Бородина иногда жертвовала своими интересами, потому что это было важно ему.

Влад не стал скрывать, что благодаря скандальной программе обзавелся ещё одним другом. Он находится в прекрасных отношениях с Андреем Черкасовым. А ведь раньше Влад недолюбливал коллегу.

По словам Влада, он нашёл общий язык и с Ольгой Орловой, которую считал слишком «воздушной» для такой работы.

Сейчас мы дружим. И я понимаю, что сильно недооценил её терпение и силу воли. Она всё выдержала и стала достойной частью нашего коллектива, — добавил Кадони.

Кадони не забыл написать и про Ольгу Бузову. Ведущий подчеркнул, что по певице он тоже будет скучать.

Я осознал, что в кадре она превращается в абсолютного знатока ребят и их проблем. И когда понимает, что она увлеклась разговорами, то сама обращается ко мне, вовлекая в беседу. Мы стали партнёрами, — заключил Влад.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Как писал NEWS.ru, телевизионный проект «Дом-2» долгое время был крайне успешным, однако на его производство уходило слишком много средств. Поэтому скандальная «стройка» больше не будет выходить на канале ТНТ. Об этом в разговоре с журналистами рассказал руководитель «Газпром-медиа» Александр Жаров.