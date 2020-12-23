Экс-глава Роскомнадзора рассказал о причинах закрытия «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/83e0ac2e-44f3-11eb-b2d1-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Телевизионный проект «Дом-2» долгое время был крайне успешным, однако на его производство уходило слишком много средств. Поэтому скандальная «стройка» больше не будет выходить на канале ТНТ. Об этом в разговоре с журналистами рассказал руководитель «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

О закрытии проекта стало известно 18 декабря. Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря.

После объявления о закрытии шоу в СМИ появились сообщения о том, что проект продолжит существование, но в другом формате. Среди прочих версий звучали варианты демонстрации «Дома-2» на каналах СТС и «Пятница», руководители которых уже опровергли указанные слухи.

Жаров подчеркнул, что проект долгое время был успешной историей, однако очень дорогой в плане производства. В настоящее время холдинг ставит перед телеканалом новые амбициозные задачи. Они связаны с достижением высоких как аудиторных, так и финансовых показателей.

У ТНТ есть очевидные сильные стороны — это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку, — цитирует Жарова «Коммерсант».

Как ранее передавал NEWS.ru, закрытие реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ одобрил продюсер Максим Фадеев в своём Instagram-аккаунте. Более того, он назвал ложью все истории любви, которые якобы разворачивались на проекте. Продюсер добавил, что всегда хотел посмотреть в глаза авторам проекта об отношениях.