Максим Фадеев приветствовал закрытие «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/4fd6c4ec-43a2-11eb-aa91-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Закрытие реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ одобрил продюсер Максим Фадеев в своём Instagram-аккаунте.

Более того, Фадеев назвал ложью все истории любви, которые якобы разворачивались на проекте. Продюсер добавил, что всегда хотел посмотреть в глаза авторам проекта об отношениях.

На этих надутых губах, носах, скулах, фальшивых волосах выросло поколение, которому кажется, что фальшивые нос и губы — это красиво, — заявил он.

При этом, по мнению Фадеева, именно такие проекты стали причиной появления жестоких стримов с избиениями.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ранее NEWS.ru писал, что реалити-шоу «Дом-2» являлось эталоном пошлости, однако российский зритель сохраняет запрос на подобный контент, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.