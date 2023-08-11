Певица Лайма Вайкуле назвала россиян рабами, невеждами и противными людьми, «которым нельзя давать слова», пишет Regnum. Таким образом исполнительница отреагировала на критические комментарии поклонников в свой адрес после музыкального фестиваля «Рандеву» в Юрмале. По словам Вайкуле, она не обращает внимания на негативные сообщения жителей России и не хочет тратить свое время на мысли о тех, кто пишет ей гадости.

Я уверена, что, когда это все закончится, они все с опущенными головами будут стоять и противно улыбаться. Будут кричать, что «я с вами была все время». Это такие рабы, противные люди — что о них говорить? Я о них ни минуты не думаю. Вы никто. Вы для меня никто. Муравьи больше делают, чем эти вонючки,заявила Вайкуле.

Ранее певица заявила, что перестала общаться со многими российскими коллегами после начала СВО. По ее словам, пути многих артистов разошлись из-за разных взглядов на ситуацию на Украине. Вайкуле также сообщила, что поддержала украинцев, проведя музыкальный фестиваль «Рандеву», куда пригласила большое количество украинских артистов и тех, кто с ними солидарен.

До этого сообщалось, что украинский певец Андрей Данилко отказался принимать участие в фестивале Вайкуле в Юрмале, если там будет Светлана Лобода. В результате артистку не позвали на мероприятие.

Фестиваль «Рандеву» проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. Вайкуле также пригласила некоторых российских звезд, которые были признаны иноагентами в РФ. Она собиралась направить заработанные на мероприятии деньги на помощь Вооруженным силам Украины.