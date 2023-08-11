«Вы для меня никто»: Вайкуле назвала россиян рабами и невеждами Regnum: Вайкуле подвергла россиян жесткой критике

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле назвала россиян рабами, невеждами и противными людьми, «которым нельзя давать слова», пишет Regnum. Таким образом исполнительница отреагировала на критические комментарии поклонников в свой адрес после музыкального фестиваля «Рандеву» в Юрмале. По словам Вайкуле, она не обращает внимания на негативные сообщения жителей России и не хочет тратить свое время на мысли о тех, кто пишет ей гадости.

Я уверена, что, когда это все закончится, они все с опущенными головами будут стоять и противно улыбаться. Будут кричать, что «я с вами была все время». Это такие рабы, противные люди — что о них говорить? Я о них ни минуты не думаю. Вы никто. Вы для меня никто. Муравьи больше делают, чем эти вонючки, — заявила Вайкуле.

Ранее певица заявила, что перестала общаться со многими российскими коллегами после начала СВО. По ее словам, пути многих артистов разошлись из-за разных взглядов на ситуацию на Украине. Вайкуле также сообщила, что поддержала украинцев, проведя музыкальный фестиваль «Рандеву», куда пригласила большое количество украинских артистов и тех, кто с ними солидарен.

До этого сообщалось, что украинский певец Андрей Данилко отказался принимать участие в фестивале Вайкуле в Юрмале, если там будет Светлана Лобода. В результате артистку не позвали на мероприятие.

Фестиваль «Рандеву» проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. Вайкуле также пригласила некоторых российских звезд, которые были признаны иноагентами в РФ. Она собиралась направить заработанные на мероприятии деньги на помощь Вооруженным силам Украины.