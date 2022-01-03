Второй из братьев Богданофф Игорь умер во Франции в возрасте 72 лет

Во Франции скончался известные шоумен Игорь Богданофф в возрасте 72 лет, об этом сообщает французское агентство AFP. Несколько дней назад сообщалось о кончине его брата-близнеца Гришке.

Французский шоумен Игорь Богданофф скончался через шесть дней после того, как из жизни ушел его брат-близнец Гришка, — передает AFP со ссылкой на его агента.

Французский телеведущий русского происхождения Гришка Богданофф, брат близнец Игоря Богданофф, умер в парижском госпитале 28 декабря.

Настоящие имена братьев — Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Их отец — Юрий Михайлович Остасенко-Богданов (1928–2012) был русским художником, который эмигрировал во Францию. Братья с 1970-х стали работать на французском телевидении. В частности, они вели научно-популярные передачи и популяризировали науку.

В 1990-х годах братья смогли защитить докторские диссертации, но в 2010 году Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике аннулировал звания докторов, сообщив, что работы братьев Богданофф не представляют научной ценности. В России Богданофф стали известны недавно во многом из-за своей необычной внешности, которая послужила поводом для создания интернет-мемов.