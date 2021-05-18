«Всё шикарнее и шикарнее»: Анфиса Чехова восхитила фанатов стройностью

Телеведущая Анфиса Чехова показала в Instagram очередное фото с отдыха на Мальдивах. Она продемонстрировала стройную фигуру, которая восхитила поклонников.
На снимке она позирует на фоне моря в раздельном купальнике и лёгкой белой накидке. Многие фанаты согласились, что звезда с каждым годом выглядит всё шикарнее и шикарнее.
Такого океана, как на Мальдивах, нигде больше нет! Каждый день — новый цвет. А если присмотреться... то в глазах у меня Счастье. Моё маленькое, вредное, 35-килограммовое Счастье, — написала Чехова, имея в виду своего сына Соломона.
Подписчики осыпали ведущую комплиментами, оценив красивые виды и купальник звезды. Однако больше всего восхищения вызвала её фигура, которую назвали «обалденной».
Как можно так похудеть? Не понимаю. Это моя мечта, — поделилась одна из подписчиц.