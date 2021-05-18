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«Всё шикарнее и шикарнее»: Анфиса Чехова восхитила фанатов стройностью

12:17, 18 мая 2021
Фото: achekhova/instagram.com

Телеведущая Анфиса Чехова показала в Instagram очередное фото с отдыха на Мальдивах. Она продемонстрировала стройную фигуру, которая восхитила поклонников.

На снимке она позирует на фоне моря в раздельном купальнике и лёгкой белой накидке. Многие фанаты согласились, что звезда с каждым годом выглядит всё шикарнее и шикарнее.

Такого океана, как на Мальдивах, нигде больше нет! Каждый день — новый цвет. А если присмотреться... то в глазах у меня Счастье. Моё маленькое, вредное, 35-килограммовое Счастье, — написала Чехова, имея в виду своего сына Соломона.

Подписчики осыпали ведущую комплиментами, оценив красивые виды и купальник звезды. Однако больше всего восхищения вызвала её фигура, которую назвали «обалденной».

Как можно так похудеть? Не понимаю. Это моя мечта, — поделилась одна из подписчиц.

Ранее певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой показала стройную фигуру. Однако не все поклонники оценили внешний вид звезды, сравнив её со «скелетом».

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