«Встретил Аню в храме»: Корчевников рассказал о бывшей жене

https://static.news.ru/photo/f0373770-b6ff-11eb-a2d8-96000091f725_660.jpg Борис Корчевников Фото: Борис Корчевников/facebook.com

Телеведущий Борис Корчевников впервые рассказал об актрисе Анне-Сесиль Свердловой, с которой он тайно сочетался браком. Звёзды познакомились в храме, пишет Tele.ru.

Журналист и актриса прожили вместе восемь лет, а потом тихо развелись по неизвестной причине. При этом они смогли сохранить тёплые отношения. Сам Корчевников всегда вспоминает бывшую жену с большой любовью.

Я встретил Аню в храме в тот период, когда только-только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви. Это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому, — поделился телеведущий.

Он также признался, что очень любит свою работу и поэтому почти всегда занят только ей, а на поиски любви у него почти не остаётся времени.

Много раз замечал: когда она занимает первое место в жизни, то рушится всё остальное, — отметил Корчевников.

Ранее Корчевников дал повод поклонникам подозревать роман между ним и звездой сериала «Склифосовский» Евгенией Лютой. Актриса в свой 41 год уже пережила три неудачных брака, воспитывает двух сыновей и не теряет надежды встретить свой идеал.