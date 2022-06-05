«Всем спасибо!»: стала известна правда о романе Прилучного с Брутян Вскрылась правда о романе Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Павел Прилучный

Роман Павла Прилучного с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян на самом деле оказался обманом. Тайну раскрыла сама актриса, которая сообщила в своём блоге, что они всего лишь снимались вместе в одном проекте.

Актёры были на Маврикии, Брутян сообщила, что они покидают остров в связи с окончанием съёмок. Романтичные кадры они умело выдали за настоящие.

Крайний съёмочный день законен. Всем спасибо! Павел замечательный партнёр! Отдельное спасибо за подписчиков, — написала партнёрша Прилучного.

Слухи о том, что пара проводит на острове медовый месяц появились после того, как актёры начали публиковать в соцсетях кадры с совместного времяпрепровождения. При этом на пальце у Прилучного поклонники заметили обручальное кольцо. Сами артисты никак не комментировали свои отношения, а только подогревали их, представая перед публикой в нежных объятиях.

Примечательно, что Telegram-канал «НеМалахов» даже раздобыл якобы документы из ЗАГСа, свидетельствующие о том, что актёры сыграли свадьбу. По «документам» брак был зарегистрирован 12 мая в Управлении ЗАГС по Наро-Фоминскому городскому округу.