«Всегда радовался как ребенок»: Лисовец о доброте и величии Зайцева Стилист Лисовец: Зайцев при всем своем величии оставался добрым и незаносчивым человеком

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вячеслав Зайцев

При всем своем таланте и величии модельер Вячеслав Зайцев оставался добрым, легким, отзывчивым, незаносчивым и интеллигентным человеком, рассказал NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его словам, внутри у Зайцева была культура, которой стоит учиться. Известный кутюрье умер вечером 30 апреля. Ему было 85 лет.

Он, не побоюсь этого слова, очень меня любил. Мне очень льстило, что такая легенда, такой человек с безумной любовью и добротой относился ко мне. Было безумно приятно, что такая легендарная личность мной восхищалась. И мы даже какое-то время провели вместе. В Москве мы часто встречались на мероприятиях. В Париже провели около недели, просто гуляли по городу, сидели в кафе, смеялись и ходили по магазинам, потому что это невероятный человек, — рассказал Лисовец.

Стилист считает, что Зайцев обладал божьим даром. Он признался, что когда они вместе гуляли по городу, его особенно поражало, что рядом с ним легенда, но ведет себя как обычный парень.

Лисовец высказал мнение, что в роли ведущего «Модного приговора» Зайцеву не было равных.

Он же очень живой, было видно, что он всегда радуется, как ребенок. Умел радоваться жизни в моменте, искренне относился к героиням передачи. После ведения программы, никто не только не смог превзойти, но даже приблизиться. В его ведении была легкость, искренность, безумная доброта, этого не хватает всем. Поэтому его очень любили, и программа стала такой популярной. Он сделал проект, это, в общем-то, его заслуга, — отметил Лисовец.

Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Модельер умер в больнице, куда был госпитализирован днем с жалобами на боли в области живота.

В последние годы Зайцев редко появлялся на публике из-за тяжелой болезни. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле. Он не поднялся на сцену к моделям, но улыбался и был явно в приподнятом настроении.