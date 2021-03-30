Врачи назвали истинную причину смерти певицы Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/7ed34b56-9160-11eb-a14b-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженная артистка России, певица Валентина Легкоступова умерла вследствие полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы. К такому выводу пришли эксперты, проанализировавшие посмертное состояние артистки.

Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако точная причина смерти певицы до сих пор не установлена.

Анализом посмертного состояния Легкоступовой занялись главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев и глава исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко. Они подписали заключение, насчитывающее более 60 листов, в котором подробно описывается прошлогоднее лечение певицы.

Эксперты сообщили, что у Легкоступовой были заболевания центральной нервной системы, печени, почек, а также сердечно-сосудистой системы. Как показала экспертиза, указанные проблемы возникли вследствие «хронической алкогольной интоксикации». Именно из-за спиртного в мозге артистки возникли изменения. Эксперты отметили, что удар при падении мог быть незначительным, передаёт «Коммерсант».

Как ранее писал NEWS.ru, Легкоступова перед смертью могла быть изнасилована. Такое мнение высказал профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов.

Своими предположениями эксперт поделился в эфире телевизионного шоу «Пусть говорят» на Первом канале, основываясь на результатах судмедэкспертизы.