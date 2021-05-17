Шепелев рассказал о новой концепции воспитания детей

https://static.news.ru/photo/f43297b4-b710-11eb-b49b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев, ставший отцом во второй раз, рассказал в Instagram, что его возлюбленная архитектор Екатерина Тулупова предложила новую концепцию воспитания детей.

Свои размышления Шепелев сопроводил фотографией, на которой он позирует с коляской и широко улыбается.

Стать родителем во второй раз — это совсем не то же самое, что в первый... Катя предложила интересную конфигурацию: первый год жизни младенца о нём заботится преимущественно мама, это и понятно. А вот папа в это время заботится о маме. Хотим попробовать. Мне кажется, направление верное, — написал телеведущий.

Многие поклонники согласились с позицией Тулуповой, отметив, что это не план, а мечта. При этом подписчики призвали Шепелева не расслабляться и как можно больше времени проводить с сыновьями.

Ранее Шепелев рассказал, как старшие дети восприняли прибавление в семействе. Сын Платон от Жанны Фриске сильно переживал.