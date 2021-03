«Вот кого на Евровидение надо!»: Носорог заставил рыдать жюри в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/3538340a-9013-11eb-92ab-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Регина Тодоренко не смогла сдержать эмоций при выступлении Носорога в шоу «Маска». Герой проекта исполнил песню Adagio, которая вызвала бурю эмоций и заставила расчувствоваться зрителей и судей проекта.

В начале исполнения Тодоренко вскочила с места и замерла, слушая исполнителя. Телеведущая еле сдерживалась, но нахлынувшие эмоции взяли своё, и Регина буквально разрыдалась взахлёб.

Впрочем, такую же эмоциональную встряску испытали все зрители, поделившись ощущениями на площадке проекта в соцсетях: «Это было великолепно, до мурашек и до слёз, я буквально дышать ровно не могла, настолько в восторге была, а во время концовки просто уже вскочила с дивана и не знала, куда себя деть... Очень и очень шикарно», «Выбор песни Adagio рискованный, весьма сложная по исполнению композиция, и, если человек берётся ее исполнять, то это как минимум заслуживает похвалы. Носорог спел её гениально, не побоюсь этого слова!», «Вокалист мирового уровня, вот кого надо на Евровидение отправлять», «Аж мурашки были после исполнения песни Носорогом, великолепно!».

В отличие от версий жюри, кто может скрываться под маской Носорога, зрители были единодушны: это Кирилл Туриченко из «Иванушек». «Ну тут Туриченко, вообще никакой интриги», «Жюри убило, это сейчас Кирилл в „Иванушках“, а раньше играл в театре, пел в мюзиклах, причём как пел — шедеврально просто. И я уверена, что именно он в Носороге, но даже если не он, Туриченко тоже талантливый парень», «Надеюсь, что это Туриченко. Такому талантливому певцу нужно развитие! Иначе застрянет и погибнет со снегирями», «Носорог хорош! Мне совершенно всё равно, кто под этой маской, главное, петь человек умеет», пришли к выводу поклонники шоу.

