Лама заставил Киркорова потерять дар речи в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/2a0bd37a-900e-11eb-a8a9-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Герой в костюме Ламы ошеломил своим выступлением зрителей и жюри шоу «Маска». Артист с такой экспрессией исполнил «Show Must Go On», демонстрируя великолепный вокал, что вновь в пух и прах разбил выстроенные версии о том, кто может скрываться под маской героя.

Артист с лёгкостью брал самые высокие ноты, разрушая опасения судей, что вот-вот сорвёт голос.

Мы только и ждали каждого захода: возьмёт — не возьмёт? И он действительно брал каждую ноту! — с восхищением высказался Тимур Родригез.

Предположение судей, что под маской может скрываться Сергей Пенкин, было опровергнуто тем, что в голосе героя жюри не услышало ни одной «пенкинской» ноты. Версия о том, что в костюме может быть Александр Малинин, также рассыпалась из-за мощнейшего вокала исполнителя.

Там, наверное, какой-то очень известный и заслуженный вокалист, которого мы сейчас просто не может вспомнить! — пришла к выводу Валерия.

В ходе рассуждений председатель жюри Филипп Киркоров настолько растерялся, что едва не выронил из рук микрофон, так и не закончив фразу, над чем сразу пошутили члены жюри, заметив, что вот так и теряют голос.

У меня и папа ошеломлён, покажите Бедроса! Видите, какое у него лицо? Такое же, как у нас сейчас! — высказался Киркоров.

Сам артист попытался было помочь судьям и предложил им подсказку:

Лама очень любит кататься на ламамобиле! — сказал исполнитель.

На что Валерия, надеявшаяся услышать то-то более конкретное, только разочарованно фыркнула.

Ага, спасибо, подсказал! — заметила певица.

В качестве возможного кандидата прозвучало имя Данилы Козловского. Актёр действительно обладает сильным и красивым голосом и как-то давал концерт в Большом театре. Также в качестве возможного персонажа был назван муж Анны Нетребко, но Киркоров опроверг эту версию, вспомнив, что сейчас у артистов спектакль в Санкт-Петербурге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марина Кравец произвела фурор в шоу «Маска», оказавшись в костюме Солнца. Певице пришлось снять маску в очередном выпуске популярной программы на НТВ.