«Может, на Евровидение?»: Кравец-Солнце заставила ахнуть жюри шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/7ed1f104-9005-11eb-900c-96000091f725_660.jpg Марина Кравец Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Марина Кравец произвела фурор в шоу «Маска», оказавшись в костюме Солнца. Певице пришлось снять маску в очередном выпуске популярной программы на НТВ.

Несмотря на то что почти все судьи правильно назвали имя талантливой исполнительницы — резидента Comedy Club, её появление в костюме Солнца всё равно стало для всех большой неожиданностью.

О, вот теперь я вас вижу! Вы такие же, как в телевизоре! — произнесла артистка, сняв маску.

Филипп Киркоров выглядел так, словно не верил своим глазам. Он был единственный из судей, предположивший, что под маской скрывается Анастасия Стоцкая. Первым делом король российской эстрады поинтересовался у Кравец, почему у неё нет альбома.

Не знаю, я открыта для предложения! — ответила исполнительница.

Пока жюри продолжало осыпать певицу комплиментами, называя её «крутейшей певицей», Вячеслав Макаров обратился к участнице.

Марина, я всегда так переживаю за участников, что у меня и сейчас глаза на мокром месте! Я буду плакать от того, что вы уходите! — расчувствовался ведущий.

Тимур Родригез обратился к коллеге, сказав, что с самого начала члены жюри «прочувствовали» в Солнце именно её.

Мне кажется, вы начали говорить, что в Солнце будет Кравец ещё за неделю до начала шоу «Маска»! — отшутилась артистка.

Наконец пришедший в себя Филипп Киркоров сделал певице неожиданное предложение:

А, может, на Евровидение?

Исполнительница совершенно серьёзно поддержала предложение короля российской сцены:

Почему нет? Я же сейчас делаю шенген!

Солнце стало одной из трёх масок, попавших в финал очередного выпуска шоу «Маска». Вместе с ним на рассекречивание попали Змея и Единорог, но последнюю маску спасла дочь Филиппа Киркорова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что череда скандалов, сопровождающая нынешний сезон телешоу «Маска», грозит привести к закрытию проекта. В качестве альтернативы создатели могут пойти на хитрость и немного обмануть зрителей, полагают критически настроенные поклонники передачи.