Шоу «Маска» предложили закрыть после скандала со слитым списком участников

https://static.news.ru/photo/6b2e95e4-8fa6-11eb-a230-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот из шоу

Череда скандалов, сопровождающая нынешний сезон телешоу «Маска», грозит привести к закрытию проекта. В качестве альтернативы создатели могут пойти на хитрость и немного обмануть зрителей, полагают критически настроенные поклонники передачи.

Скандалы сотрясают шоу один за другим. Сначала череда обвинений в том, что под масками выступают совсем не те люди, которых в итоге разоблачают. Так было в случае с Иосифом Пригожиным, который в костюме был стройнее себя самого. Потом подозрения закрались в отношении Ольги Бузовой, которая, по мнению зрителей, в маске пела «слишком хорошо».

Особенно недовольны те, кто считает судейство необъективным. В прошлом году до последнего тянули Ларису Долину, в этом году — Ирину Дубцову, которую слышно по голосу.

Последней каплей стал слитый в Сеть список участников, который может убить всю интригу.

У нас, конечно, все в шоке. Сейчас руководство пытается найти выход из сложившейся ситуации, потому как смотреть зрителям будет неинтересно. Могу сказать одно: неточность в списке всё же есть, — приводит «Собеседник» слова представителя проекта, который посчитал остаться неизвестным.

На этом фоне некоторые зрители предположили, что организаторы, чтобы дискредитировать список, могут в спешном порядке поменять нескольких героев: артисты всё равно выступают под масками, доказать подмену будет невозможно.

«Маска» — музыкальное шоу на телеканале НТВ, которое является российской адаптацией международного формата Masked Singer. В программе участвуют певцы, актёры, спортсмены и другие известные личности, которые выступают на сцене в ростовых костюмах, сохраняющих их личность до момента выбывания из проекта.

Ранее, как писал NEWS.ru, зрители предложили поменять концепцию и не разоблачать героев до конца проекта, чтобы те смогли представить все заранее заготовленные номера.