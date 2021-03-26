«Пусть вообще не снимают маски!»: зрители назвали неожиданный вариант шоу

https://static.news.ru/photo/e0cdea50-8ea4-11eb-86b2-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Организаторы шоу «Маска» накануне очередного выпуска программы предложили зрителям угадать, как будут развиваться события в проекте. Среди вариантов — «У Регины Тодоренко будет новый цвет волос», «Белый Орёл засмущает Валерию», «Носорог попадёт в номинацию» и другие.

Зрителям предложено выбрать определённый вариант и оставить в комментариях под постом, размещённым на площадке проекта в соцсетях.

Цвет волос Регины Тодоренко вызвал только у иронию у зрителей: они напомнили организаторам, что теледива только меняет парики: «У Регины будет новый цвет парика», пишут в комментариях поклонники шоу.

Предположение о том, что Носорог окажется в номинации, публика посчитала недопустимым. «Не надо Носорога в номинацию! Он же на прошлой неделе был», «Носорог попадёт в номинацию — недопустимый вариант», можно встретить в комментариях.

Последние выступления участников проекта настолько впечатлили зрителей, что они предложили совершенно неожиданный вариант: ни с кого не снимать маски. «Пусть вообще не снимают маски, а покажут все свои заготовленные номера до конца! И откроются только в конце», — предлагают поклонники шоу, чтобы не расставаться с полюбившимися участниками.

«Как по-новому звучат все уже известные песни! Восхитительные варианты исполнения... Бум — и переворот сознания, как с Крокодилом», «Казалось бы, сто лет знают эти „Жанна“ и „Кофе мой друг“, а тут несколько дней хожу под этой музыкой. Пусть лучше не снимают! Я хочу услышать ещё», поддерживают предложение зрители.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители шоу «Маска» в анонсе предстоящего выпуска случайно разглядели, кто покинет проект и будет разоблачён. Это Единорог, крылья которого случайно «засветились» в кадре рядом с Вячеславом Макаровым.