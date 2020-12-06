Воробей рассказала о нюансах съёмок «новогоднего огонька» во время пандемии

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Елена Воробей рассказала, что недавно приняла участие в съёмках «новогоднего огонька». Артистка отметила, что сейчас из-за пандемии коронавируса на Мосфильме усиленно соблюдают все меры безопасности.

Так, по словам Воробей, артисты вначале сдают тесты, а затем на студии проходят через тепловизоры.

Я не могу быть похитителем Рождества и хорошего настроения. Прежде чем попасть на Мосфильм — мы сдавали тесты. У них стоят там огромные тепловизоры. Я сдала тест. Он был отрицательный, — рассказала Воробей изданию Teleprogramma.pro.

По словам артистки, на съёмки она пришла раньше времени, пока бегала за кулисами «раздухарилась» и в какой-то момент вбежала на съёмочную площадку. Её догнала охрана и заставила снова пройти через тепловизор. Как оказалось, у артистки поднялась температура.



Если человек находится в физической активности, то тепловизор показывает температуру не совсем корректно. Все там начеку. Меня потом ещё несколько раз проверили. И допустили на съёмку. Зато я была спокойна и уверена, что все, кто допущен к «новогоднему огоньку», здоровы, — заметила она.

Накануне юморист Владимир Винокур заявил, что готов принять участие во всех новогодних «огоньках», куда его позовут. Артист отметил, что не согласен с предложением Валерия Меладзе бойкотировать праздничные телешоу из-за запрета концертов на фоне пандемии.

Также проигнорировала призыв Меладзе и Кристина Орбакайте. Ранее певица показала видео со съёмок новогоднего «огонька». На видео артистка стоит на сцене в окружении танцоров. Фото она подписала: «Новый год 2021». Мельком показан зал, забитый столиками, за которыми сидят люди. Как правило, приглашённые — известные личности, писал NEWS.ru.

К бойкоту съёмок в праздничных телешоу Меладзе призвал в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.