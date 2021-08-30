Волочкова приютила таджиков и пожаловалась на национализм в своём посёлке

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как приютила у себя семью с детьми из Таджикистана, и пожаловалась на национализм, процветающий в коттеджном посёлке, в котором она проживает. Своими переживаниями она поделилась в Instagram.

Они не работники, они члены моей семьи. Какая разница, какой они национальности? Разделять детей по национальности и людей делить в наше время просто ничтожно, — заявила балерина.

Семья с детьми из Таджикистана живёт в отдельном домике на участке Волочковой. По словам балерины, они столкнулись с неприкрытым проявлением национализма, когда председатель товарищества коттеджного посёлка собиралась прогнать несовершеннолетних с детской площадки, мотивируя это тем, что дети работников не должны играть с детьми владельцев домов.

Ранее Волочкова предложила подписчикам отказаться от туалетов и «писать под ёлочку».