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Волочкова приютила таджиков и пожаловалась на национализм в своём посёлке

09:30, 31 августа 2021
Волочкова приютила таджиков и пожаловалась на национализм в своём посёлке Фото: volochkova_art/instagram.com
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Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как приютила у себя семью с детьми из Таджикистана, и пожаловалась на национализм, процветающий в коттеджном посёлке, в котором она проживает. Своими переживаниями она поделилась в Instagram.

Они не работники, они члены моей семьи. Какая разница, какой они национальности? Разделять детей по национальности и людей делить в наше время просто ничтожно, — заявила балерина. 

Семья с детьми из Таджикистана живёт в отдельном домике на участке Волочковой. По словам балерины, они столкнулись с неприкрытым проявлением национализма, когда председатель товарищества коттеджного посёлка собиралась прогнать несовершеннолетних с детской площадки, мотивируя это тем, что дети работников не должны играть с детьми владельцев домов.

Ранее Волочкова предложила подписчикам отказаться от туалетов и «писать под ёлочку».

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