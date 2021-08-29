Волочкова возмутила фанатов, предложив им в солидарность «ходить» под ёлки

Анастасия Волочкова в очередной раз вызвала возмущение фанатов, запустив флешмоб после скандала с соседями. Балерину сфотографировали, когда она справляла нужду под соседскими окнами, фото артистки без трусов попало в Сеть.

Снимок сделала солистка группы «Стрелки» Катерина Любимская. По словам певицы, она просто хотела помочь живущим по соседству с Волочковой приятелям, которые неоднократно жаловались на устроившую под кустами туалет балерину.

В ответ Волочкова заявила, что имеет право на своём участке делать что хочет. А чтобы наказать соседей, которые решили «прославиться» на пятой точке балерины, запустила у себя в Instagram флешмоб.

Дорогие друзья, в связи с таким ажиотажем я решила запустить флешмоб #писаюподелочку. Снимайте сторис, отмечайте меня, ставьте хештег и радуйтесь жизни. Лучшие фото и видео я буду постить у себя, — обратилась к поклонникам Волочкова.

Однако инициатива балерины вызвала совершенно обратную реакцию. Многие возмутились поведением артистки и посоветовали ей вести себя скромнее. «Я бы на вашем месте закрыла рот и сидела бы на пенсии молча», «Спасибо, конечно, но у нас для этого есть туалеты», «Неужели вам не стыдно? Другая бы сгорела от стыда. У вас же дочь», пишут в комментариях пользователи.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что Большой театр со всеми штрафами и начислениями должен ей 200 млн рублей. Балерина подала на театр в суд, первое заседание состоится уже 8 сентября.