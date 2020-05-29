Волочкова пригрозила «отцу своего ребёнка» пятью годами тюрьмы

https://static.news.ru/photo/191c44b8-b587-11e9-8e28-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бизнесмен Владислав Фоменко заявил, что встречался с известной балериной Анастасией Волочковой. По его словам, светская львица даже была беременна. Сейчас он надеется узнать всю правду о ребёнке.

Мужчина даже предоставил несколько снимков, на которых видно, что он проводит время с танцовщицей в её особняке. Сама Волочкова всё отрицает.

Господину Фоменко, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество), в случае обращения Анастасии Волочковой в следственные органы предстоит дать объяснения по ст. 128.1 УК РФ (клевета), поскольку публично распространённые заведомо ложные сведения порочат честь и достоинство балерины, подрывают её репутацию, — заявила адвокат балерины Юлия Вербицкая.

По словам юриста, мужчину также могут оштрафовать на 1 млн рублей за сбор и распространение личной информации, сообщает «Собеседник».

Волочкова воспитывает дочку Ариадну. Её отцом является бизнесмен Игорь Вдовин. Официально пара никогда не была расписана. Сейчас звёздные родители практически не общаются друг с другом. По словам балерины, бывший возлюбленный занял у неё огромную сумму денег и не вернул.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Анастасия Волочкова вновь подверглась критике со стороны пользователей Сети. Артистка появилась на школьной линейке дочери-восьмиклассницы Ариадны в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера.