«Не перестаю удивлять»: Волочкова показала грациозную растяжку

https://static.news.ru/photo/7404b900-0ad6-11eb-89d7-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Танцовщица Анастасия Волочкова похвасталась в социальных сетях своей «стройной и грациозной» растяжкой. Так она охарактеризовала её сама.

Балерина обнародовала короткое видео, продемонстрировав свои возможности на камеру. При этом она отметила, что добиться таких результатов было для неё непросто. По её словам, когда она пришла в балетное училище, её нога не поднималась даже на 90 градусов.

Чтобы эта растяжка выглядела красиво и эстетично, необходима стройность тела, подтянутые мышцы ног, вытянутые колени и стопы. И трудолюбие. Шпагат и растяжка — очень красивые элементы моей профессии. Не перестаю удивлять, — написала Волочкова.

Танцовщица отметила, что не жалеет времени и сил, которые были потрачены на поддержание формы. По её словам, она хотела бы оставаться стимулом для тех, кто хочет развить растяжку, не имея изначальных выдающихся данных.

Ранее, как писал NEWS.ru, Волочкова опубликовала видеозапись, где она запечатлена вместе со своим загадочным возлюбленным.