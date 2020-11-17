Волочкова похвалилась похудевшей фигурой и новым бикини на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/a9c740d2-2889-11eb-b840-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Волочкова опубликовала фото с отдыха на Мальдивах. Балерина решила покинуть «промозглую Москву», о чём и объявила своим подписчикам, и устроила себе «замечательное романтическое путешествие».

В поездке, судя по фото в сторис, артистку сопровождает неведомый избранник. В кадр попало его колено в джинсах. Первым делом балерина снялась в бикини со стразами и продемонстрировала заметно похудевшую фигуру.

Мой отдых начался! Купальнику загорелому я ещё не под стать... своим загаром. Но подтянусь! — подписала фото Волочкова.

Не забыла балерина похвалиться и шикарным номером: спальня с гигантской кроватью, роскошный вид из окна на океан и свой завтрак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская звезда балета Анастасия Волочкова показала поклонникам очередной, очень необычный шпагат, задействовав при этом никому не известного мужчину, которого она считает своим будущим мужем.