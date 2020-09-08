Волочкова рассказала, как справляется с критикой

https://static.news.ru/photo/3b2974bc-f1fa-11ea-845e-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что не обращает внимания на обвинения в вульгарности и критику её внешнего вида. Знаменитость считает, что злопыхателей выводит из себя привлекательность и доброта.

Как передаёт «ПолитЭксперт», Волочкова затронула тему публичного обсуждения образа звёзд на онлайн-встрече, организованной медиагруппой «Патриот». По мнению балерины, каждый может одеваться так, как ему нравится, «чтобы одежда подчёркивала достоинства и скрывала недостатки».

То выражение, которые мы носим на лице, гораздо важнее, чем то, что мы надеваем, — подчеркнула Волочкова.

Тенденция к распространению консервативных взглядов на внешний вид балерину не пугает. Она пообещала, что «никаким навязыванием морали» её не заставят носить то, что ей не нравится. Волочкова подчеркнула, что гордится своим «фантастическим телом», над которым она много работала, и не собирается его прятать.

Волочкова добавила, что нарочитая демонстрация брендовых вещей ей также не близка. Балерина вспомнила случай, когда у неё украли драгоценности, подаренные мужчинами.

Я не так расстроилась, потому что важно то, что я ношу в себе. Не понимаю этот китч, — сказала знаменитость.

Ранее, как писал NEWS.ru, Волочкова рассказала, что отдыхала на фешенебельном турецком курорте с реальным, а не вымышленным мужчиной. Для скептиков она записала видеоролик, в котором рассказала об их отпускной гармонии, но имени возлюбленного так и не назвала.