Волочкова насмешила фанатов, померявшись ногами с конём

Анастасия Волочкова вызвала бурную реакцию поклонников, опубликовав фото с прогулки на лошади. Балерина, сидя в седле, продемонстрировала свой любимый шпагат, чем явно развеселила фанатов.

Фото сделано в конном клубе в Подмосковье, где побывала артистка. На снимке запечатлён красивой масти конь, на котором сидит Волочкова. Видно довольное лицо балерины и широко расставленные ноги.

У кого ноги длиннее? — подписала фото артистка.

Фанаты в ответ разошлись не на шутку. Одни хвалили невиданную растяжку Волочковой и по-хорошему завидовали. Но большинство не удержалось от колкостей и шуток в адрес балерины. «Так много задаёте вопросов про длину ног!», «Каскадёрские трюки», «И глупо, и смешно. И это взрослая женщина!», «Когда уже надоест», пишут в комментариях пользователи.

Ранее модельер Джемал Махмудов исполнил давнее желание Ксении Собчак и сжёг платье Анастасии Волочковой. Обряд сжигания опубликован на странице модельера.