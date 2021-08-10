Волочкова намекнула на новый роман, показав подарок от «хорошего человека»

Анастасия Волочкова, которая тщательно скрывает имя нового избранника, не удержалась и похвалилась подарком от него. Это белый iPhone, фото с которым балерина опубликовала в Instagram.

По прилёте из Греции у меня начались приятности. Первый подарок от хорошего человека — новый iPhone белый. С обновочкой меня. Желаю всем радости, подарков и любви, — подписала ролик артистка.

О новом избраннике балерины ничего неизвестно. До него Волочкова хвалилась неким Олегом, демонстрируя на своей странице то руку, то ногу возлюбленного. Но стоило артистке показать публично его личность, как роман внезапно закончился.

Некоторые поклонники и коллеги по цеху артистки даже заговорили, что никакого романа у балерины не было, а некий Олег — это подставное лицо из обслуги Волочковой. Так, считали злопыхатели, балерина привлекает внимание к своей персоне.

Ранее балерина Анастасия Волочкова подала сразу несколько исков к Большому театру, в которых намерена доказать, что её незаконно отстранили от работы, оставив без зарплаты и пенсии. Первая проверка прокуратуры уже доказала, что знаменитость до сих пор там работает.