https://static.news.ru/photo/674525f2-3b5f-11ea-ab57-fa163e074e61_660.jpg Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Российская телеведущая, блогер и модель Алёна Водонаева рассказала о жёсткой критике, которой она подверглась во время эфиров на государственных телеканалах за слова несогласия с предложенными президентом страны Владимиром Путиным мерами демографической поддержки. Она высказалась на эту тему на своей официальной странице в социальной сети.

По словам Водонаевой, её мнение о маткапитале оказалось слишком популярным. Именно это, говорит блогер, привело к тому, что на центральных телеканалах ведущие часами обсуждали и осуждали тех, кто с моделью согласен. Она рассказала подписчикам о двух эфирах.

На Первом канале, подчёркивает Водонаева, всё прошло «более-менее прилично». Свои претензии блогер высказала в адрес программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Я была удивлена, когда телеканал иллюстрировал новости обо мне исключительно фотографиями и видео из моих съёмок для мужского журнала Maxim, который (не исключаю) лежит в каждом втором столе всех этих псевдоинтеллектуалов. Почему, если у меня есть обнажённые фото в Сети, я не могу говорить о том, что происходит в стране, выражая свою гражданскую позицию? Что это за политическое ток-шоу, в котором 30 минут показывают мои обнажённые фото? — пишет Водонаева в Instagram.

Далее модель рассказала, как телеведущие в «уничижительном» тоне говорили о её работе на рынке в Тюмени, что, подчёркивает блогер, само по себе является неправдой.

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-участница телепроекта «Дом-2» Водонаева раскритиковала инициативу выплачивать материнский капитал на первенца. Она заявила о необходимости повышать уровень жизни россиян.