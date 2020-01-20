Российская телеведущая, блогер и модель Алёна Водонаева рассказала о жёсткой критике, которой она подверглась во время эфиров на государственных телеканалах за слова несогласия с предложенными президентом страны Владимиром Путиным мерами демографической поддержки. Она высказалась на эту тему на своей официальной странице в социальной сети.
По словам Водонаевой, её мнение о маткапитале оказалось слишком популярным. Именно это, говорит блогер, привело к тому, что на центральных телеканалах ведущие часами обсуждали и осуждали тех, кто с моделью согласен. Она рассказала подписчикам о двух эфирах.
На Первом канале, подчёркивает Водонаева, всё прошло «более-менее прилично». Свои претензии блогер высказала в адрес программы «60 минут» на канале «Россия 1».
Я была удивлена, когда телеканал иллюстрировал новости обо мне исключительно фотографиями и видео из моих съёмок для мужского журнала Maxim, который (не исключаю) лежит в каждом втором столе всех этих псевдоинтеллектуалов. Почему, если у меня есть обнажённые фото в Сети, я не могу говорить о том, что происходит в стране, выражая свою гражданскую позицию? Что это за политическое ток-шоу, в котором 30 минут показывают мои обнажённые фото? — пишет Водонаева в Instagram.