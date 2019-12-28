Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лидер группировки «Ленинград» и наставник шоу «Голос» Сергей Шнуров назвал своего коллегу по проекту певца Валерия Сюткина замечательным человеком, который «оставляет за собой много песка». Сюткин пообещал ответить публично — в прямом эфире 1 января.

Ответочка будет. Чтобы по мелочам не распыляться, одним залпом уже будет всё сделано — понятно и художественно, — сообщил Telegram-каналу «Подъём» Сюткин. Он уточнил, что «ответочка» будет публичной — в...