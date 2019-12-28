Алёна Водонаева Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса и телеведущая Алёна Водонаева сравнила актёра Ивана Охлобыстина с «типичным быдлом». Его поведение она назвала непозволительным.

По словам Водонаевой, Охлобыстин сравнил её с бульварной женщиной.

Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин...Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о «рабах государства» справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проститукой, — цитирует телеведущую «Рамблер».

Также она добавила, что такое поведение неприемлемо для бывшего служителя церкви. Она выразила надежду на то, что дети актёра не унаследуют его манеру поведения.

Ну а где хотя бы проповедь? — добавила актриса.

Ранее Иван Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой к российским женщинам «не рожать рабов».

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