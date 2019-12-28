Актриса и телеведущая Алёна Водонаева сравнила актёра Ивана Охлобыстина с «типичным быдлом». Его поведение она назвала непозволительным.
По словам Водонаевой, Охлобыстин сравнил её с бульварной женщиной.
Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин...Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о «рабах государства» справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проститукой, — цитирует телеведущую «Рамблер».
Также она добавила, что такое поведение неприемлемо для бывшего служителя церкви. Она выразила надежду на то, что дети актёра не унаследуют его манеру поведения.