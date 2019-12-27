https://static.news.ru/photo/30b5381a-28e0-11ea-a907-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Известный актёр Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущей и модели Алёны Водонаевой, призвавшей россиянок «не рожать рабов».

Ранее Водонаева опубликовала в Instagram пост, в котором затронула тему абортов. Она не понимает, как россияне могут воспитывать трёх и четырёх детей, живя на две зарплаты. По её словам, именно из-за этого женщины имеют право делать аборт. Россиянки должны сначала получить образование, построить карьеру и только потом заводить семью.

Ишь ты — «этому» государству! Хай катятся в «то» государство и хоть на собаках женятся, — написал артист в соцсети «ВКонтакте».

Он предложил телеканалам ввести «определённый ценз» на должность ведущих, чтобы огранить общественность от подобных дам.

Как писал NEWS.ru, музыкант Юрий Лоза оценил заявление бывшей участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой, призвавшей женщин из малообеспеченных семей не рожать, а посвятить себя карьере.