Внук Пугачёвой открестился от замка бабушки в деревне Грязь

Никита Пресняков / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Старший внук Пугачёвой Никита Пресняков впервые после отъезда бабушки прервал молчание и прокомментировал слухи о своей персоне. В своём Telegram-канале он рассказал, что не селился в замке Примадонны в деревне Грязь.

О том, что Никита Пресняков живёт в особняке певицы после её отъезда из России рассказал на своём канале один из блогеров. Он заявил, что внук Пугачёвой даже якобы организовал в замке Галкина тусовку со Стешей Маликовой и устроил пожар.

Это окончательно вывело музыканта из себя. Сын Кристины Орбакайте сообщил, что уже устал от нечистоплотных писак, которые сочиняют про него всякие небылицы.

Вы сами знаете, что я всё это время — на даче. Не замок! Или в Москве. Сижу в основном дома, стримлю, на студии с театром пропадаю! — написал Никита Пресняков.

Внук Пугачёвой предложил пользователям накидать в канал сочинителя негативные комментарии. Он заверил, что вовсе не является мажором, каким его рисуют публике. Он вкладывает в дачу, которая явно не замок, свои кровные деньги и делает ремонт за свой счёт. Что касается дочери Дмитрия Маликова, то Пресняков заявил, что в глаза её не видел.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачёва зарегистрировала торговую марку «Примадонна» в РФ. Под ней будут производить и продавать косметику, 3D-очки, товары для беременных, а также дроны, оружие и боеприпасы.