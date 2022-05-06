Mash: Пугачёва зарегистрировала новую торговую марку для продажи оружия Mash: Пугачёва зарегистрировала торговую марку «Примадонна» в России для продажи оружия

Алла Пугачёва / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачёва зарегистрировала торговую марку «Примадонна» в РФ, передаёт Telegram-канал Mash. Под ней будут производить и продавать косметику, 3D-очки, товары для беременных, а также дроны, оружие и боеприпасы.

Алла Пугачёва регистрирует торговую марку «Примадонна». В том числе для производства и продажи оружия под собственным брендом, — говорится в сообщении.

Певица не прокомментировала эту информацию. В настоящее время Пугачёва находится в Израиле вместе с семьёй. Она планирует вернуться в Россию осенью.

После серии высказываний мужа Аллы Пугачёвой юмориста Максима Галкина о спецоперации РФ на Украине всё больше представителей шоу-бизнеса говорят о том, что мосты для возвращения звёздной пары из Израиля сожжены. Однако и Иерусалим не гостеприимен к звёздам — в апреле Галкин не мог распродать билеты на свои концерты.