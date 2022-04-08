«КП»: Максим Галкин не может распродать билеты на свои концерты в Израиле

Максим Галкин не может распродать билеты на свои концерты, запланированные на июнь, в Израиле. Артист жалуется знакомым, что оказался никому не нужен в чужой стране, пишет KP.RU.

Максим Галкин заходил в парикмахерскую в Хайфе. Во время обслуживания он пожаловался мастеру, что, дескать, на объявленный тур в Израиле билеты проданы не все, — рассказал о проблемах юмориста собеседник издания.

Цены на концерты Галкина в Израиле начинаются от пяти тысяч рублей. Шоумен планирует выступить в Тель-Авиве, Кирьят-Моцкине, Ашдоде, Иерусалиме, Нес-Ционе и Хайфе. Артисту предлагали за концерты фиксированную сумму — $10 тысяч. Но его такая сумма не устроила, он хотел получить больше.

Максим Галкин вместе с детьми и супругой Аллой Пугачёвой покинули Россию и осели в Израиле в начале марта. Возвращаться домой они не планируют, по крайней мере, пока. Галкин решил пополнить семейный бюджет за счёт концертного тура по Израилю в начале лета. Но всё оказалось не так просто.

Как сообщалось ранее, в Израиле Примадонна выбрала тихий уютный городок Кесарию, где она когда-то венчалась с Филиппом Киркоровым. Там же находится любимая клиника певицы, предназначенная для очень состоятельных клиентов. Вилла, которую снимает семейство Пугачёвой-Галкиных, обходится российским артистам в 1 млн рублей в месяц.