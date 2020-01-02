https://static.news.ru/photo/558ee902-2d7b-11ea-b1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Максим Виторган отметил новогодний праздник в заснеженной деревушке в компании 23-летней дочери и своей новой возлюбленной Нино Нинидзе.

Девушки прекрасно поладили друг с другом. Позже к ним присоединились друзья артиста — Леонид Барац и Ростислав Хаит, пишет «Телепрограмма».

Своего младшего сына Платона Виторган сводил на новогоднюю ёлку, организованную музыкантами группы «Би-2». После чего устроил трёхлетнему наследнику собственный концерт прямо в машине, спев песню Леонида Агутина.

Слухи о романе Виторгана с 28-летней Нино Нинидзе появились ещё летом 2019 года. Тогда пару заметили в Одессе, где они проводили выходные. На страницах звёзд в Instagram появились фото и видео, судя по которым, они находились в компании друг друга, писал NEWS.ru.