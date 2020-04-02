Шоу-бизнес

Винокур: Лещенко перевели в обычную палату

14:52, 02 апреля 2020 17
Лев Лещенко (архивное фото) Лев Лещенко (архивное фото) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Лев Лещенко, заразившийся коронавирусом, уже переведён в палату к жене. Он себя хорошо чувствует, рассказал его друг Владимир Винокур.

У него ничего нет. Потому что как его могли в палату к ней привести, конечно, проверили уже, — отметил шоумен.

По его словам, артист находится в обычной палате уже третий день, передаёт РИА Новости.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Как ранее писал NEWS.ru, Лера Кудрявцева рассказала о вечеринке, на которой был уже заражённый коронавирусом Лев Лещенко. Певец, по словам телеведущей, приехал на мероприятие, поздравил с днём рождения Аллу Крутую и уехал.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях