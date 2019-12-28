https://static.news.ru/photo/06dbb546-293a-11ea-b757-fa163e074e61_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Виктор Дробыш вложил $1 миллион в открытие своей школы для студентов, желающих стать звёздами шоу-бизнеса. По его словам, попасть в академию сможет человек любого возраста и достатка — месяц занятий будет стоить от восьми тысяч рублей.

Один из этапов обучения — пробы в музыкальной студии, запись песен, создание аранжировок, уроки вокала, сценической речи. Для постоянной связи с преподавателями мы также создаём специальное мобильное приложение, — цитирует Дробыша Starhit.

Продюсер отметил, что люди устали от одних и тех же лиц на экранах телевизоров. Зрители считают, что звёздами могут стать только богатые и влиятельные.

Как ранее писал NEWS.ru, восстановленная школа грамоты в Спас-Клепиках Рязанской области, где поэт Сергей Есенин проходил педагогическую практику в 1911–1912 годы, откроется для посетителей 2 января 2020 года. В 1990-е годы здание школы уничтожил пожар, однако его удалось восстановить по фотографиям.